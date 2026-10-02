Gobierno canario y sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzan un preacuerdo sobre el crédito horario y los derechos sindicales - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF han alcanzado este viernes un preacuerdo sobre el crédito horario sindical que actualizará los criterios para el ejercicio de la representación de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y establecer un nuevo marco regulatorio de otros derechos sindicales.

Esta propuesta será elevada a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para su estudio, debate y, en su caso, aprobación, para ser luego remitida y aprobada por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, de alcanzarse el acuerdo, será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias con independencia de la naturaleza de su vínculo -funcionario, laboral o estatutario-, en los ámbitos de la Administración General, Justicia, Educación y Sanidad, según ha concretado la Consejería de Presidencia en una nota.

El preacuerdo ha sido refrendado por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Poli Suárez, y el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, que contó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Por parte de las organizaciones sindicales firmaron el presidente autonómico de CSIF Canarias, César Martínez Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO Canarias, Pedro Costeras Nebreda; y Francisco Bautista Yanes, secretario general de UGT servicios públicos.

"Hemos sido capaces de cumplir con el compromiso que adquirimos de iniciar este trámite que debe conducirnos, mediante el correspondiente proceso de negociación, a disponer de una representación sindical fuerte. Esto es clave para una Administración más eficaz y eficiente, y supone una inversión en calidad democrática", ha destacado el presidente Fernando Clavijo.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha subrayado que la representación de los empleados públicos es una "pieza fundamental" para conocer de primera mano la realidad de la Administración, anticipar problemas y buscar soluciones que permitan mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios prestados.

ORGANIZACIONES SINDICALES

Las tres organizaciones sindicales reclaman un marco común para el ejercicio del crédito horario sindical, adaptándolo a la realidad actual del empleo público y a la normativa vigente. Su objetivo es proporcionar mayor claridad y seguridad en la asignación y utilización de estas horas, así como garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de representación de los trabajadores.

La iniciativa plantea que los criterios de asignación y utilización del crédito horario se actualicen de acuerdo con la normativa vigente y que su aplicación sea homogénea en el conjunto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los sindicatos defienden que disponer de tiempo suficiente para desarrollar las funciones de representación resulta imprescindible para que los representantes de los trabajadores puedan atender las demandas de las plantillas, participar en los procesos de negociación y trasladar a la Administración los problemas que afectan al personal público.

SOBRE LA PROPUESTA

La propuesta busca, además, compatibilizar el ejercicio de la actividad sindical con la garantía de los servicios públicos, evitando que la representación de los trabajadores suponga una merma en la atención que reciben los ciudadanos.

UGT, CCOO y CSIF subrayan que el crédito horario sindical no debe contemplarse únicamente como un recurso destinado a la actividad sindical, sino como una herramienta que contribuye al funcionamiento de la propia Administración.

Asimismo, una representación sindical "organizada y con capacidad para ejercer sus funciones" permite, según las organizaciones, detectar y abordar los conflictos antes de que se conviertan en problemas mayores, trasladar las necesidades de las plantillas y aportar el conocimiento directo de quienes trabajan diariamente en los servicios públicos.

De este modo, consideran que una interlocución estable puede contribuir a mejorar la toma de decisiones, favorecer la implicación de los empleados públicos y reforzar la transparencia en la gestión de los recursos humanos.

Según traslada el Gobierno regional, para las tres organizaciones, la actualización del crédito horario sindical supondría "un paso adelante" en la consolidación de las relaciones laborales en la Administración Pública Canaria, al reforzar la participación de los empleados públicos y favorecer una interlocución más estructurada entre la Administración y sus representantes.