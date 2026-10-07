Gobierno canario ve "muy complicada" la situación de la comunidad isleña en Cuba ante el "bloqueo total" a las ayudas

Archivo - HAVANA, Aug. 25, 2026 -- People wait to buy food at a restaurant in Havana, Capital of Cuba, Aug. 25, 2026. The Cuban government on Tuesday condemned the United States' decision to extend for another year economic, commercial and financial bloc - Jiang Biao / Xinhua News / Europa Press / Contacto

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha dicho este miércoles que la situación de la comunidad isleña en Cuba es "muy complicada" ante el "bloqueo total" que hay desde hace algo más de un mes para el envío de ayuda humanitaria.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha comentado que las actuaciones se realizan a través de la Embajada de España y el Consulado General pero también se realiza una labor "complementaria" a través de la Dirección General de Migración, poniendo como ejemplo que a través de un banco cubano se han logrado habilitar pequeñas cantidades de hasta 200 euros para distribuir entre las personas más necesitadas --aunque se ha negado a hacer más transferencias--.

"En estos momentos no podemos enviar ni un contenedor de alimentos como hemos podido en estos meses pasados o de medicamentos porque hay un bloqueo total y no tenemos dónde poder comprar esos medicamentos o alimentos y cómo podemos hacerlo llegar a La Habana", ha comentado.

Ha destacado la labor de intermediación que realiza la directora general de Acción Exterior, Miossoty de la Caridad, al tiempo que ha lamentado la pérdida de interlocución con las asociaciones sobre el terreno porque no hay relevo generacional al frente.

"Una vez que no están aquellos directivos que la impulsaban, van desapareciendo, se han perdido esos vínculos y cada vez es más complicado a pesar de los esfuerzos que se hace desde Emigración, para enviarles algunos recursos", ha apuntado.

De hecho ha indicado que "se ha perdido" el consultorio médico, el centro de día las actividades para los mayores o el grupo 'Renacer'.

En este contexto ha comentado que en los dos últimos años se han destinado 1,2 millones a fondos de cooperación en el país y que han permitido trasladar contenedores de alimentos o medicamentos que han sido distribuidos entre la población "sin un criterio discriminatorio" pero con la certeza de que benefician a la colonia canaria.

CC APELA A LA "VOCACIÓN SOLIDARIA" DEL PUEBLO CANARIO

José Manuel Bermúdez (CC) ha admitido que le "preocupa cómo están viviendo" los canarios en Cuba porque ese país "forma parte de la historia de Canarias" y "compromete" al archipiélago, "especialmente cuando las condiciones de vida se vuelven tan complicadas, tan difíciles".

Ha dicho que ahora debe quedar patente la "vocación solidaria del pueblo canario" pues hay apagones prolongados y "graves dificultades" para acceder a alimentos y medicamentos en un país que cuenta con aproximadamente 70.000 canarios y descendientes.

"El pueblo cubano, por desgracia, lleva mucho tiempo sobreviviendo en condiciones muy complicadas, pero parece que ahora ha aumentado la gravedad de esta situación precaria y no podemos olvidar que detrás de las dificultades hay personas mayores, hay niños, hay familias con pocos recursos y enfermos que necesitan mantener sus tratamientos", ha comentado.

Bermúdez ha indicado que los ciudadanos "no tienen culpa del régimen político en el que viven, no tienen culpa en la situación en la que están, ni siquiera tienen culpa de la geopolítica, de los bloqueos, de todos estos asuntos que se mueven en un ámbito donde seguramente no hay escasez de recursos necesarios, pero que afectan de manera muy grave a las personas y a las familias que viven todos los días y que sobreviven todos los días".