El Gobierno central amplía en 169 agentes la plantilla de la Guardia Civil en Canarias

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes desde la Subdelegación del Gobierno en Tenerife la incorporación de 169 efectivos de la Guardia Civil al archipiélago desde este verano, y ha adelantado que se seguirán incrementando los efectivos destinados en las islas.

En concreto, las islas a las que han ido destinados más agentes son Tenerife y Fuerteventura, con 66 y 30 agentes, respectivamente, les siguen Gran Canaria, con 27; Lanzarote, con 20; La Palma, con 13; La Gomera, con 10; y El Hierro, con tres.

"Es un compromiso del Gobierno de España y del Ministerio del Interior con nuestro archipiélago. Una magnífica noticia, porque también era una demanda de las autoridades locales, como los cabildos y los ayuntamientos y, por tanto, damos respuesta a una necesidad de Canarias", ha comentado en una declaración difundida por la Delegación del Gobierno.

Torres ha incidido en que estos funcionarios, que se encuentran en Canarias en su periodo de prácticas desde el pasado julio, dan respuesta a una necesidad demandada por las administraciones locales, y ha insistido en que se seguirán aumentando los efectivos.

Otros refuerzos que se han llevado a cabo en los últimos meses han sido de un teniente coronel para la Zona de Canarias, un comandante para la Compañía de Vecindario y un sargento para el CCRV (sistema de cámaras de seguridad) de Canarias.