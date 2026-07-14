El Gobierno central encarga a REE la central hidroeléctrica de Güímar (Tenerife), con una inversión de 1.000 millones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El Congreso se enfrenta hoy, entre otros asuntos, al pr - Eduardo Parra - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes encargar a Red Eléctrica (REE), como operador, el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar con una inversión aproximada de unos 1.000 millones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comentado en una declaración difundida por su departamento que se trata de "un paso más" en la tramitación y que ya "no hay marcha atrás".

En esa línea ha apuntado que tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias persiguen este proyecto desde hace unos siete años para ayudar a la descarbonización de la isla, en línea con lo que se hace en Gran Canaria con Chira-Soria, y con el objetivo también de ayudar a la regeneración del entorno, afectado por décadas de explotación ilegal de áridos.

Según los cálculos del Ejecutivo, se ahorrarán unos 200 millones de euros al año en factura eléctrica y la central podría cubrir un tercio de la demanda de la isla y ayudará a mejorar la integración de las renovables en el sistema, tanto en Tenerife como en La Gomera.