El Gobierno central pide mantener el Posei en Canarias y limitar la compra de vivienda para uso no residencial

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha remitido ya su respuesta a la Comisión Europea para que incluya en la nueva estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre otras cuestiones, que el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) tenga partidas específicas para Canarias y se limite la compra de vivienda.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial, encargado de coordinar las acciones con otros departamentos como Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Vivienda e Industria y Turismo, resaltan el "valor estratégico" del sector primario en las RUP, especialmente en Canarias, por lo que se pide un "presupuesto suficiente" para el Posei y más "agilización administrativa y burocrática".

Igualmente se solicitan medidas para la sostenibilidad como el establecimiento de reglas para que se pueda renovar con urgencia la flota pequeña de las RUP y la Modificación del Reglamento (UE) para permitir ayudas de 'minimis' destinadas a reformas y mejoras de seguridad y sostenibilidad en buques pesqueros de menos de 12 metros.

En cuanto a Vivienda, el Ejecutivo central propone incluir medidas legislativas que permitan activar mecanismos para "limitar" la adquisición de viviendas para uso no residencial en las RUP, con el fin de reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes y hogares vulnerables.

El Gobierno también dedica un capítulo a las migraciones y propone facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las RUP al territorio europeo continental, evitando su concentración en estas regiones y garantizando un marco jurídico adecuado.

Sobre las ayudas de Estado, se propone permitir el establecimiento de un régimen "más flexible" para la aprobación en las RUP, "sin restricciones en cuanto a cuantías, sectores ni plazos, siempre que no se vea afectada la cohesión interna de la Unión".

El Ejecutivo también plantea convertir las RUP en "sand-boxes" regulatorios para "probar innovaciones legislativas en un entorno controlado, simplificando normas y reduciendo cargas antes de su aplicación al conjunto de la Unión".