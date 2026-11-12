El Gobierno central ultima la ampliación de los convenios para la reconstrucción en La Palma con 32 millones más

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asisten a la XV Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Isla de La Palma, junto a otras autoridades insulares y regionales - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ultima la firma de las autorizaciones para ampliar convenios con las entidades locales de La Palma para las obras de reconstrucción de infraestructuras afectadas por la erupción volcánica de 2021,

Todo ello, después de aprobarse en el Consejo de Ministros una generación de crédito de 32 millones de euros que, sumados a los 53 millones de los convenios, hacen un total de 85 millones invertidos solo en la reconstrucción de infraestructuras municipales, según informa el Ministerio de Política Territorial en una nota.

Esa cantidad forma parte de los más de 1.600 millones aportados pos el Gobierno central en la isla de La Palma tras la catástrofe natural para ayudas directas, vivienda, agricultura, planes de empleo o infraestructuras.

El ministro Ángel Víctor Torres ha remarcado que la Comisión Mixta se ha celebrado hoy en La Palma con la voluntad de llegar a acuerdos y que "ningún euro de las obras de los convenios firmados en 2022 se quede se tenga que devolver", ya que en algunos casos los plazos acaban el próximo domingo.

Torres ha presidido junto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la La Palma, en la que han estado presentes los máximos responsables del Cabildo de La Palma y los tres ayuntamientos afectados directamente por el volcán (El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane), y los titulares de los ministerios de Trabajo, Interior y Vivienda (de forma telemática).

PETICIONES DE LA PALMA

Durante el encuentro, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la necesidad "urgente" de aprobar medidas concretas que eviten la paralización de las inversiones en la isla, según ha precisado la corporación insular en una nota.

Para evitar que la reconstrucción se detenga, ha señalado Rodríguez, el Cabildo ha tenido que acudir al endeudamiento y priorizar estas actuaciones frente a otros objetivos ordinarios, logrando avanzar en la apertura de caminos para el acceso a fincas, la recuperación de vías y la creación de condiciones para que los vecinos puedan reconstruir sus viviendas.

El principal escollo técnico abordado en la Comisión Mixta reside en la aplicación de las reglas fiscales. El Estado reconoce actuaciones por valor aproximado de 60 millones de euros, sujetas a revisión por la actualización de precios, de los cuales aportará el 50%, mediante convenio, junto al 25% por parte del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, Sergio Rodríguez ha advertido de la necesidad de reconocer la excepcionalidad de La Palma.

"De aplicarse la normativa ordinaria, los 30 millones estatales podrían obligar a la institución a amortizar deuda en lugar de invertir en obra pública. Asimismo, si los fondos llegan al cierre del ejercicio sin una excepción presupuestaria, pasarían a remanente al liquidarse el año el 31 de diciembre, impidiendo su uso hasta junio o julio del próximo año y retrasando de nuevo la recuperación", ha advertido el presidente.

CONTINUIDAD DE MEDIDAS

En materia laboral, Sergio Rodríguez ha reclamado la continuidad de los planes de empleo extraordinarios vinculados a los tres municipios del Valle de Aridane y el Cabildo, tras las cuatro convocatorias anteriores y ante la ausencia de una partida prevista para este año.

Por otro lado, se ha reiterado la petición de articular una fórmula que permita compensar los 7.300.000 euros que el Cabildo "desembolsó de forma directa" para cubrir el alojamiento en hoteles de las personas afectadas durante los momentos más críticos de la emergencia volcánica.

Rodríguez ha solicitado al Ejecutivo central que "despeje las dudas" sobre la aplicación de la bonificación del 60% del IRPF comprometida para el ejercicio 2027, "esencial" para la estabilidad económica de los palmeros.