El Gobierno declara desde hoy la alerta por oleaje en toda Canarias, con olas que podrán superar los cinco metros

Archivo - Oleaje en la playa de Almáciga - CECOPAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias actualiza la situación y declara la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de este sábado, 17 de enero, además de activar la alerta por vientos en islas occidentales y Gran Canaria junto a la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote a partir de mañana, domingo 18 de enero.

A través de la Dirección General de Emergencias, las dos decisiones se adoptaron en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Así, ante el mal estado del mar, el Ejecutivo autonómico recuerda a la población la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo, en general, a lo largo de todo el archipiélago y, en concreto, en el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; canales entre islas, así como Lanzarote y Fuerteventura.

No en vano, se prevé oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcance y supere los 4-5 metros, con periodos largos de mar de fondo, sin olvidar la luna nueva y mareas vivas del sábado.

ALERTA POR VIENTOS

Por su parte, el viento general del noroeste, hacia el norte en la segunda mitad del domingo, se pronostica que afecte en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.

Las rachas de viento fuertes pueden alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, así como rachas localmente muy fuertes de más de 90 kilómetros por hora en las cumbres de las islas de mayor relieve.

El Gobierno de Canarias recuerda a la ciudadanía que resulta necesario extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Entre otras recomendaciones, conviene no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas o deportivas previstas para estos días y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

OTRAS RECOMENDACIONES

Ante las rachas de viento es importante extremar la precaución en los desplazamientos por carretera ante la posible presencia de obstáculos en las vías así como retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle.

Se aconseja no acercarse edificaciones en construcción o en mal estado, así como a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.