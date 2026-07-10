El Gobierno informa que trabaja en resolver la incidencia de 'Atlante', que no ocasiona una parada "total" del servicio

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles que trabaja de forma "continuada" en solventar las incidencias que padece el servicio de justicia en las islas por una "ralentización generalizada" detectada en el sistema 'Atlante'.

En un comunicado, el departamento regional ha precisado que la ralentización generalizada en el funcionamiento de Atlante fue detectada el pasado miércoles, en torno a las 9.00 horas, si bien el sistema ha permanecido operativo "en todo momento" y sin que se haya producido una parada "total" del servicio.

Indica la Consejería, además, que fue entonces cuando se emitió una circular informativa en la intranet, que también fue trasladada al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a las Secretarías Coordinadoras Provinciales, a la Secretaría de Gobierno y a las organizaciones sindicales.

El Gobierno regional informa, de este modo, que trabaja de "manera continuada y coordinada" con la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos y con las empresas responsables del despliegue de Atlante para identificar el origen de la incidencia y proceder a su resolución definitiva.

Paralelamente, indica el departamento, se habría prestado ayuda y soporte a las personas usuarias afectadas, sobre todo a los órganos y servicios de guardia, a fin de garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes.

En ese sentido, y ante las dificultades detectadas en el sistema de firma, la Consejería ha habilitado y difundido una solución alternativa que permitiría continuar con la firma de documentos. "Las instrucciones correspondientes han sido publicadas en la intranet, y comunicadas a Presidencia del TSJ, secretario de Gobierno, sindicatos y los órganos afectados", precisan desde la Consejería.

Además, se habría contactado directamente con los servicios de guardia para explicarles su funcionamiento y facilitarles la asistencia necesaria.