El Gobierno insiste en que "ya se ha pronunciado" con el 'Monumento a Franco' y que ahora toca actuar a otros

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en la Comisión de Gobernación del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha señalado que el Ejecutivo regional ya se ha pronunciado respecto a la escultura 'Monumento a Franco', por lo que ahora cada administración deberá "hacer lo que corresponda" en el ámbito de sus competencias.

Así lo ha señalado la responsable del departamento regional en una comisión parlamentaria celebrada este viernes en el Parlamento regional, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Jorge González, en relación a los mecanismos de seguimiento y evaluación que ha puesto en marcha el Gobierno para comprobar el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista.

González ha lamentado la gestión del Ejecutivo regional en Memoria Democrática, cuestionando la "coordinación" entre el área de Presidencia y Universidades, así como con los Cabildos y Ayuntamientos, respecto al avance y salida del Catálogo de Vestigios Franquistas. "No vemos un avance, sino muchos retrocesos", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado la importancia de "avanzar en las decisiones" tomadas para dar un "claro ejemplo" en la respuesta a las peticiones de la ciudadanía, como la retirada del Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife, cuyo expediente BIC ha sido recientemente rechazado por el Consejo de Patrimonio Cultural.

"La aprobación de normas y la declaración de intenciones, está bien, pero es imprescindible asegurar que las políticas públicas de memoria se ejecuten de manera real, efectiva y edificable", ha agregado el diputado, expresando que "la reparación no puede ser simbólica, sino traducirse en acciones concretas y evaluables".

La consejera regional ha insistido en la evaluación de las medidas en marcha en materia de Memoria Democrática por el Gobierno de Canarias. Además, en relación a la retirada o no del 'Monumento a Franco' en Santa Cruz de Tenerife, ha recordado que el Gobierno de Canarias "ya se ha pronunciado", con el rechazo de su declaración como BIC, por lo que ahora "cada uno deberá hacer lo que le corresponda en el ámbito de sus competencias".

"A veces, --en alusión al Grupo Socialista-- parece que les molesta que hayamos dicho que no es BIC", ha deslizado la responsable del departamento regional.