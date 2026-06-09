El Gobierno manifiesta dificultades para gestionar la gratuidad del transporte por los "retrasos" del Estado

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado este martes las dificultades que tendría Canarias para atender la gratuidad del transporte público en las islas ante la falta de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fijen las "partidas necesarias y actualizadas" y los retrasos en las transferencias comprometidas: "No queremos ni pensamos renunciar a ella, pero está siendo muy complejo de gestionar", ha dicho.

Así lo ha expresado durante el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta sobre la situación en la que se encuentra la justificación y liquidación de esta ayuda, formulada por el diputado nacionalista Miguel Yonathan Martín, ya que los "retrasos" en estos procedimientos hace que hoy los Cabildos "soporten el coste de la medida en 2025" a la espera del expediente, incluso "anticipándo ya, con cargo a sus propias tesorerías, la propia del ejercicio de 2026".

"No sabemos siquiera si existe crédito suficiente para lo que queda por abonar de 2026", ha advertido Martín.

Pablo Rodríguez ha explicado que la falta de unos Presupuestos Generales del Estado, la ausencia de "negociación" y de actualización de las partidas, así como de instrumentos que permitan la agilización en la transferencia de ese coste, estaría generando "un importante agujero" en los Cabildos insulares de Canarias "ante una medida que nadie discute, que es una medida de éxito rotundo", y gracias a la que se habría logrado un "incremento de los usuarios del transporte público colectivo como nunca antes" en el archipiélago canario.

Ha recordado que los actuales presupuestos estatales, prorrogados, incluyen la aprobación de dicha bonificación al transporte público al 100%, con una anualidad de 81 millones de euros. "Inicialmente, podría parecer suficiente, pero la demanda creció, y hoy hablamos de que el coste real de la gratuitidad a todas las administraciones participantes sea superior a los 140 millones al año", ha añadido.

Ante la necesidad de actualizar la partida, el Estado se habría comprometido en 2025 a ascender la misma, pasando de los 81 millones iniciales a los 120 millones que serían transferidos en dos anualidades: "A día de hoy, el Estado solo ha pagado, ha transferido los primeros 78 millones del 2025, es decir, todavía no nos han pagado los 120 millones correspondientes a la anualidad de 2025".