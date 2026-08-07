El Gobierno mantiene la alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y la amplía a Gran Canaria

Archivo - Equipos de la EIRIF del Gobierno de Canarias combatiendo el fuego del conato de incendio forestal de La Palma en la Caldera de Taburiente - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de este viernes.

En paralelo, continúan en situación de alerta por este riesgo las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife. Por su parte, Gran Canaria se ve afectada a partir de los 400 metros de altitud.

Las previsiones indican que, aunque las temperaturas han descendido desde el inicio del episodio de altas temperaturas, la vegetación necesita un tiempo para recuperarse y volver a condiciones normales de verano. Así, aún podrán superarse los 30ºC en amplias zonas, exceptuando zonas bajas de las vertientes norte de las islas.

El vierto, por su parte, soplará del nordeste e irá de moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes que podrán alcanzar hasta 70-80 kilómetros por hora. Desplazará una masa de aire superficial con mayor humedad que en días anteriores, por lo que la cota de inversión podrá ascender hasta los 500 metros de altitud.

Sin embargo, en las cotas altas, centrales y arboladas de las islas, la humedad relativa se sigue situando por debajo del 30%.

Así, de acuerdo con el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPIF) de AEMET, se prevén aún valores de riesgo alto y muy alto en amplias zonas arboladas de las cumbres de las islas.