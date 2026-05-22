Los gobiernos de Canarias y Galicia piden al MITECO sacar el concurso de la eólica marina para su impulso

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sacar el concurso de la eólica marina para su impulso, ya que han defendido que son los territorios donde se empezaría con la misma.

En este sentido, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, expuso que son las "dos únicas" comunidades autónomas que están en la "parrilla de salida", "dispuestos a poder llevar a cabo esa gran inversión", por lo que solo queda que el ministerio saque a concurso la misma y que la subasta se produzca.

"Si en Canarias queremos diversificar la economía y si en Galicia se quiere potenciar la industria, pues tenemos que hablar de mejorar la energía y ahí aparece la offshore, esa eólica marina con bastante fuerza", apuntilló Domínguez en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional 'Canarias, Tierra Jacobea' con Rueda.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, apuntó que tanto Canarias como Galicia "están señalados" por sus condiciones naturales como los primeros lugares donde empezaría la eólica offshore, la eólica marina, por lo que defendió "ir de la mano".

Así, en el caso de Galicia aseguró estar "dispuestos" a garantizar que se "van a cumplir todas las exigentes" normativas para que esta fuente de energía pueda tener un "enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros", ya que admitió que la "oportunidad" que supone para estos territorios "debe ser aprovechada".

"Creo que ya hemos perdido demasiado tiempo, por lo tanto, creo que hay que decirle al Gobierno central, al ministerio correspondiente, que este tema hay que ponerlo en marcha cuanto antes", apuntilló.