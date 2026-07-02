Los gobiernos canario y central avanzan en crear un órgano bilateral aeroportuario que fije la cogestión

Reunión entre el Gobierno de Canarias y el Estado para abordar la cogestión de los aeropuertos - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España avanzan en la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario.

Así se ha acordado en la reunión celebrada este jueves entre representantes de ambos ejecutivos, un encuentro que la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha calificado de positivo y provechoso en línea con el "espíritu" que se emprendió en la reunión de abril para lograr un documento que "satisfaga a ambas partes y permita a Canarias participar de manera efectiva en la gestión de sus aeropuertos".

Barreto explicó que, una vez acordada la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado, se abre ahora un periodo de negociación técnica y política para intentar alcanzar "lo antes posible" un acuerdo definitivo.

Para lograrlo los representantes del Ejecutivo canario se han comprometido ha realizar en las próximas semanas aportaciones al texto que el Gobierno español ha puesto sobre la mesa, una primera propuesta que la consejera calificó como "buen punto de partida".

En declaraciones a los periodistas declaró tras el encuentro que estas "aportaciones" que Canarias considera "importante incorporar" a la propuesta del Estado se basan en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía" que "permite una participación más activa" en la gestión de los aeropuertos de interés general.

La base de este trabajo será el acuerdo alcanzado entre Euskadi y el Gobierno de España en Comisión Bilateral de Cooperación el 27 de marzo de 2026.

Sin embargo, la consejera recordó que el Estatuto de Autonomía de Canarias al ser de última generación "va más allá", por lo que el Gobierno regional trabajará en las próximas semanas con el Estado para su cumplimiento.

Al respecto, el apartado 3 del artículo 161 del Estatuto indica que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal, por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región ultraperiférica".

En su apartado 4 especifica que "la Comunidad Autónoma de Canarias podrá participar, en los términos establecidos en la legislación estatal, en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios".

La reunión de este jueves es la segunda que mantienen Canarias y el Estado después de que el Gobierno autonómico reclamara en enero de este año la apertura de negociaciones para la cogestión de los aeropuertos isleños.

En el anterior encuentro, celebrado el 10 de abril, se acordó activar grupos de trabajo técnicos e intercambiar documentos con el objetivo de avanzar en una primera propuesta que ha estado hoy sobre la mesa.

AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS

En la reunión de este jueves, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España también ha abordado la propuesta realizada por el Estado para que la comunidad autónoma asuma la competencia plena de gestión de los dos aeródromos y los nueve helipuertos de las islas.

Así, serían los aeródromos de Antigua (Fuerteventura) y de El Berriel (Gran Canaria), y los siguientes helipuertos: tres en Gran Canaria (Artenara, Hospital Universitario Insular y Puerto Las Palmas), cuatro en Tenerife (Adeje, Hospital Universitario de Canarias, Hospital de La Candelaria y La Guancha, el de San Sebastián de La Gomera y el de Puntagorda en La Palma.

Los representantes del Ejecutivo canario y del español han acordado sobre este segundo asunto darse unas semanas más para realizar algunos retoques técnicos al borrador inicial y alcanzar también un acuerdo alineado en el tiempo con el que se aspira a cerrar sobre los aeropuertos de interés general.

Nieves Lady Barreto indicó que el acuerdo sobre los aeródromos y helipuertos "está bastante perfilado", pero se afinará la próxima semana durante una reunión técnica entre representantes del Ministerio de Transportes y de la Consejería de Obras Públicas.

En nombre del Gobierno de Canarias, además de la consejera de Presidencia participaron en la reunión de este jueves el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; el secretario general de la Presidencia, Ceferino Barreto y el viceconsejero de Servicios Jurídicos de la Presidencia, Jorge Riestra.

Por parte del Estado, lo hicieron la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez; el secretario general de Coordinación Territorial, Agustín Torres; el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet y la directora de Gabinete de la Secretaría de Estado, Inmaculada Algarra.