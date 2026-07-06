La Gomera activa las medidas de grado 1 ante la alerta por riesgo de incendios forestales

Archivo - Fogones cerrados en un área recreativa de La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha activado el grado 1 ante las alertas que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias tiene activadas, por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria, y por temperaturas máximas en todo el archipiélago.

De esta manera, el presidente insular, Casimiro Curbelo, informó de que desde la institución insular se insta a la población a extremar la precaución ante esta situación, evitando cualquier acción que pueda desencadenar un incendio.

"Por ello, desde este lunes se aplican medidas preventivas y restrictivas en toda la isla, a excepción de aquellas zonas del norte de los municipios de Agulo, Hermigua y Vallehermoso situadas por debajo de los 400 metros de altitud", comentó en una nota.

Así, se decreta la prohibición de realizar fuego en áreas exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña.

Esta medida se extiende al uso de fogones en las áreas recreativas ubicadas en el entorno forestal que carezcan de medidas de seguridad, como matachispas.

Asimismo, se prohíbe el desarrollo de quemas de restos vegetales o forestales y el uso de maquinaria que provoque chispas, junto a las exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo de incendio.

De esta forma, se recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar un incendio, como el tabaco, el uso de grupo de electrógenos, o material electrolítico o pirotécnico.

De cara a la población se recomienda seguir los consejos establecidos por la Dirección de Seguridad y Emergencias, tanto para la alerta por temperaturas máximas, como para el riesgo de incendios.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía de que ante cualquier situación de riesgo, deberán ponerse en contacto con el servicio de emergencias, a través del 1-1-2, o el Cecopin a través del 922 14 15 01.

OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2026

El Cabildo de La Gomera cuenta, para la campaña de prevención y extinción de incendios de cara al verano de 2026, vigente hasta el 31 de octubre, con un operativo reforzado formado por más de 200 efectivos y una inversión que supera los 2,5 millones de euros.

El conjunto del operativo se coordina a través del Cecopin y funciona como un equipo único, con personal de diferentes administraciones y entidades que actúa bajo criterios de seguridad, eficacia y organización.

Los trabajos preventivos se han intensificado en barrancos, zonas sensibles y áreas de interfaz entre monte y población, con especial atención a Vallehermoso, Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián, así como a los caseríos de las medianías y zonas altas.

En lo que se refiere a los medios humanos, esta campaña cuenta, para tareas de prevención actuación y vigilancia, con personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y Bomberos Voluntarios de La Gomera, Protección Civil, Ayuda en Emergencias Anaga, Fundación de Servicios Generales Sociosanitarios de La Gomera, Cruz Roja, Tragsa, EIRIF, Unidad de Medio Ambiente del Cabildo, y Parque Nacional.

En este 2026 se cuenta con una veintena de vehículos contraincendios y dos medios aéreos con base en la isla, a los que se suman recursos de vigilancia, coordinación y abastecimiento, como drones y balsas portátiles para facilitar la operatividad de los medios aéreos.

Además, se refuerzan las acciones de formación dirigidas a cuerpos de seguridad, voluntariado y personal técnico, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Las observaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias indican que, tal y como venían anticipando los productos meteorológicos analizados, el episodio de calor que atraviesa Canarias actualmente se está intensificando.

Así, una masa de aire cálido y seco, de origen continental africano, está afectando al archipiélago, con especial intensidad en las medianías y cumbres de las islas montañosas, así como en el interior de las islas orientales.

AIRE AFRICANO

La intrusión de aire continental africano podrá ir acompañada de calima, sin que se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie.

Esta situación se mantendrá, al menos, hasta el viernes, cuando se prevé un descenso progresivo de las temperaturas, aún pendiente de confirmación en función de la evolución de los modelos meteorológicos.

En La Gomera se espera alcanzar los 34ºC en las cumbres de la isla durante las primeras horas de la tarde de este lunes, con temperaturas que podrán alcanzar los 38ºC e incluso más en la zona más oriental de las cumbres.

A lo largo del martes y miércoles pueden esperarse temperaturas de 36ºC de manera generalizada en toda la zona de cumbres, con zonas donde se alcanzarán los 38ºC, llegando el calor (34ºC) hasta zonas más bajas de la mitad sur, cercanas incluso a la zona de costa.

En las costas del norte de las islas montañosas, y en la costa oeste de las islas orientales, las condiciones serán algo mejores, al mantenerse en estos lugares una estrecha capa de aire marítimo, más húmedo y fresco.

Durante el episodio también se prevén temperaturas mínimas nocturnas anormalmente elevadas, especialmente en las medianías y cumbres de las vertientes sur y oeste de las islas montañosas, y en el interior de la mitad sur de las islas orientales.