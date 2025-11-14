La Gomera presenta la prueba piloto de su globo estratosférico, cuyo lanzamiento se prevé en la madrugada del lunes - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gomera ha presentado este viernes la prueba piloto del lanzamiento de un globo estratosférico, promovido por el Cabildo, el Gobierno de Canarias, de la mano de Proexca, y la empresa B2Space, como parte de la estrategia insular para consolidar a la isla como un "laboratorio de innovación tecnológica y aeroespacial" en medio del Atlántico.

La iniciativa se enmarca en el desarrollo del sistema Rockoon, una tecnología disruptiva que combina un globo estratosférico con un cohete de propulsión sólida, diseñado para colocar pequeños y micro satélites en órbitas terrestres bajas (LEO). Mientras tanto, su lanzamiento, sujeto a las condiciones meteorológicas de la jornada elegida, será de madrugada, previsiblemente en la que transcurrirá del domingo al lunes o en la del lunes al martes, según han precisado a Europa Press fuentes del Cabildo insular.

Puntualizan, asimismo, que este tipo de lanzamiento reduce el consumo de combustible y los costes operativos, al evitar el rozamiento atmosférico en las primeras fases del vuelo, ofreciendo con ello una alternativa "más sostenible y accesible" al espacio. Asimismo, explica la corporación insular, el proyecto contribuye al desarrollo local, por lo que prevé generar oportunidades de colaboración con pymes tecnológicas, centros educativos y entidades de investigación, además de impulsar la divulgación científica y el turismo tecnológico.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado que este evento represente un "hito tecnológico" en la isla, además de la confirmación de que las "islas avanzan con paso firme hacia un modelo económico innovador, diversificado y con visión de futuro". Ha subrayado, además, que estas iniciativas demuestran la capacidad de esta isla "para convertirse en un auténtico laboratorio vivo de investigación, capaz de atraer talento, generar empleo cualificado y situar a Canarias en la vanguardia del sector aeroespacial".

Clavijo ha recordado que este impulso forma parte de la Estrategia Aeroespacial Canaria, una hoja de ruta diseñada para consolidar el papel del archipiélago en un sector que crece de forma exponencial en España y en Europa. "Lo que hoy sucede en Valle Gran Rey no es un hecho aislado, es la prueba de una visión compartida: la de una Canarias que no solo observa los avances del mundo, sino que participa en ellos, los impulsa y los lidera", ha asegurado el presidente regional.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha subrayado que el lanzamiento del globo estratosférico "confirme la estrategia que venimos construyendo para transformar a La Gomera en un espacio de referencia para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico en el Atlántico". Ha recordado, asimismo, que esta prueba "no es un hecho aislado, sino un paso más dentro de una hoja de ruta iniciada en 2022 para impulsar el desarrollo aeronáutico y aeroespacial como motor de diversificación económica y social".

TRAS NUEVE AÑOS DE TRABAJO

"Este tipo de iniciativas no solo fortalecen la proyección exterior de la isla, también crean empleo cualificado, atraen inversión y fomentan la educación en disciplinas tecnológicas", ha afirmado Curbelo, que ha insistido en que el ensayo de B2Space "refuerza la apuesta insular por la sostenibilidad", al tratarse de un sistema que reduce el uso de combustibles fósiles y aprovecha las condiciones geográficas únicas de La Gomera.

Víctor Montero Burgos, cofundador y director de negocio y operaciones de B2Space, ha precisado que el lanzamiento representa el culmen de nueve años de trabajo: de operar desde la estratosfera y de desarrollar paso a paso las capacidades que hoy hacen posible una demostración completa del sistema Rockoon. "Queremos agradecer especialmente a La Gomera y a Canarias por su apoyo y facilidades logísticas para este lanzamiento, así como a Gales y a Castilla y León, que han sido pilares fundamentales en el desarrollo de esta tecnología. También queremos reconocer a todas las personas y entidades que han estado implicadas en este proyecto", ha añadido Montero Burgos.

Valentín Canales Leppe, director técnico de B2Space, ha celebrado que hoy se complete la validación integral del sistema. Así, ha indicado, el siguiente paso será escalar la tecnología con un lanzador más potente para alcanzar el objetivo final: realizar un lanzamiento orbital.