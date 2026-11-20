El cabeza de lista del PP por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados, Gustavo González - PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, ha defendido "votar con memoria" el próximo 29 de noviembre en España, una jornada donde estará "la oportunidad" de "dejar atrás ocho años de corrupción, de mentiras, de incompetencia, de negligencia" bajo el Gobierno estatal de Pedro Sánchez.

"Es el momento de elegir a Alberto Núñez Feijóo. Es el momento del Partido Popular. Un voto que garantiza la recuperación de la confianza en las instituciones", ha destacado el candidato popular.

Con motivo de un mitin en el Auditorio de Tenerife, y a donde acude también el presidente de la formación y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, así como el presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, De Vega ha defendido un "modelo de país" que, a su juicio, entrará en marcha antes de lo previsto: "Después del cara a cara de ayer, después del debate de ayer, mucho me temo que Sánchez ya ha hecho las maletas".

El candidato número uno del PP al Congreso por Santa Cruz de Tenerife ha defendido un equipo popular "sólido y más fuerte que nunca", que en los últimos años se ha nutrido de un "trabajo de escucha en la calle". En ese sentido, ha señalado que "todas las preocupaciones de los canarios" están alojadas en el programa del PP.

Ha apelado, especialmente, a su trabajo personal de aprendizaje y valoración del Régimen Económico y Fiscal de las islas, "incluso promocionándolo más allá de las fronteras", con el compromiso de continuar "defendiéndolo en Madrid": "Nuestro REF será la fórmula para garantizar las oportunidades a todos los canaios en esta tierra".

"Presidente, nos pediste una cosa: que saliéramos a la calle. Es lo que llevamos haciendo cuatro años. Hemos salido a la calle y nos hemos encontrado dos cosas: ilusión y ganas de cambio", ha añadido González de Vega, que ha insistido en la importancia de abordar las preocupaciones reales de los españoles, y en concreto de Canarias.

Entre ellas, ha abordado las preocupaciones de los autónomos: "¿Cómo es posible que Sánchez le siga metiendo la mano en el bolsillo a aquellos que no abren la persiana porque están enfermos en su casa?", ha señalado sobre el beneficio de exención de la cuota de los autónomos, una medida impulsada por el PP en el Gobierno de Canarias. "Se acabó que esta hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez haga caja con la inflación. Bajaremos los impuestos a las rentas bajas y medias. Bajaremos los impuestos los primeros cuatro años a las personas jóvenes, y se deflactará el IRPF, como se ha hecho aquí en Canarias, porque donde gobernamos ya lo hacemos", ha dicho.

En materia de crisis migratoria en las islas, el candidato popular ha insistido en que Canarias "no puede seguir asumiendo esta crisis humanitaria en solitario", ya que "controlar las fronteras es compatible con proteger los derechos humanos": "Lo irresponsable es lo que está haciendo este Gobierno, que no hace ni una cosa ni la otra. Debemos actuar, además, en origen, debemos frenar", ha argumentado.

"Debemos acabar con las muertes en el mar. Nunca más un olvido de El Hierro. Nunca más un olvido de los canarios. Nunca más un olvido como el que ha hecho Pedro Sánchez con nosotros. Hay elecciones que cambian gobiernos, pero esta vez estamos ante unas elección que cambia un país", ha concluido.