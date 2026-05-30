El Gran Baile de Taifas 2026 reúne a unas 9.000 personas en Fuerteventura - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gran Baile de Taifas de 2026 que tuvo lugar en la noche de este viernes en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha reunido a unas 9.000 personas bajo un ambiente de música, gastronomía y música tradicional.

Según informa el Cabildo en una nota de prensa, durante el evento se realizó un reconocimiento a las personas que hacen un esfuerzo por conservar la vestimenta tradicional, con un jurado formado por personas expertas en la confección e investigación sobre indumentaria tradicional.

Por su parte, la música comenzó con el alumnado de la Escuela Insular de Música, correspondiendo en esta edición a la sede de Valles de Ortega y La Oliva. Desde Fuerteventura, llegaron Tababaire y parranda El Callao, con un amplio repertorio de música tradicional, así como otros géneros populares.

Mientras, desde otras islas, actuaron la parranda El Golpito desde Lanzarote, parranda Los Muchachos desde Tenerife, así como El Alpiste de Gran Canaria, con un variado repertorio de música popular canaria y latinoamericana.