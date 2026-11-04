Gran Canaria constituye el Comité de la Sede para el Mundial de Fútbol 2030

Gran Canaria constituye su Comité de la Sede para el Mundial de Fútbol 2030 - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gran Canaria ha constituido este miércoles el Comité de la Sede para el mundial de fútbol 'FIFA World Cup 2030', el órgano encargado de coordinar los trabajos de preparación de la isla para el torneo.

Según ha informado el Cabildo, al acto, celebrado en el propio Estadio de Gran Canaria, asistieron el presidente insular, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, junto a representantes de las instituciones y entidades implicadas en la candidatura.

El comité está integrado por representantes del Gobierno Insular, el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno en Canarias y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, además de los responsables de los nueve grupos de trabajo creados para abordar las áreas clave de la sede: Estadio, Movilidad, Infraestructuras Urbanas, Sostenibilidad, Seguridad y Coordinación Institucional, Tecnología, Centros de Entrenamiento, Turismo y Terreno de Juego.

Por su parte, tiene el cometido de establecer las prioridades de la candidatura, coordinar la participación institucional y realizar el seguimiento de los compromisos asumidos.

REFORMA DEL ESTADIO

Con todo, el Cabildo ha hecho especial hincapié en que la pieza central de esa preparación es la reforma del Estadio de Gran Canaria, propiedad de la Corporación insular.

Al respecto, el Instituto Insular de Deportes (IID) adjudicó el pasado 28 de octubre las obras a la UTE OHLA-Sando por 192,9 millones de euros, sin IGIC, con un plazo de ejecución de 30 meses y el objetivo de terminarlas un año antes del torneo.

La intervención incluye una nueva cubierta y eleva el aforo desde los 32.418 espectadores actuales hasta los 44.020. También contempla la renovación de las instalaciones, más accesibilidad y refuerzo de la seguridad, para cumplir los requisitos de la UEFA, la RFEF y la FIFA.

Al respecto, Antonio Morales afirmó que "hemos ido dando todos los pasos necesarios, el hito más importante es el de la construcción del Estadio de Gran Canaria".

"Las obras ya están adjudicadas, estamos hablando de un espacio nuevo y de ahí los grupos de trabajo que se han creado hoy junto con el Comité de la Sede, con lo que damos un paso más de cara a la visita de la delegación de la FIFA el próximo 26 de noviembre, que coincide también con la evaluación ese mismo día de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como capital europea de la cultura, observó.

Mientras, la alcaldesa Carolina Darias señaló "este Comité significa seguir acreditando con pasos decididos y firmes la capacidad que tenemos para organizar el mundial".

También hizo mención de la visita que realizará la delegación de la FIFA el próximo 26 de noviembre, "que será coincidente con la del jurado que evaluará la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad cultural europea en 2031, en ambos casos vamos de la mano todas las instituciones y seremos capaces de demostrar nuestras capacidades para organizar esos dos grandes acontecimientos que serán un punto de inflexión en la historia de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla".