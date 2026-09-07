Gran Canaria y las islas occidentales, en alerta por riesgo de incendio forestal

Archivo - Incendio en la zona alta del municipio de Telde - AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, sube a alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y las islas occidentales a partir de las 10.00 horas de este martes.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

La declaración afecta a las cuatro islas occidentales y las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud, y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud, en Gran Canaria.

El Ejecutivo detalla en una nota que la medida entra en vigor ante la intensificación del episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste, se actualiza la Situación de Alerta, haciéndola extensiva al resto de las islas con superficie forestal, así como al norte de Tenerife.

Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

En Gran Canaria, las condiciones más desfavorables se concentran en las cumbres y las medianías de la mitad suroeste de la isla, con temperaturas que podrán alcanzar y superar los 37 grados en amplios sectores, llegando incluso a los 38 grados de manera más local, e incluso puntualmente a los 40 grados, con baja recuperación nocturna.

Además habrá humedad relativa por debajo del 30% y vientos que en muchas zonas van a superar los 30 kilómetros por hora, por lo que las predicciones de mayor resolución muestran una concurrencia de condiciones especialmente desfavorables en esta isla.

En las medianías altas del norte, temperaturas de entre 34 y 35 grados.

En Tenerife se prevén temperaturas de 36 grados en amplias zonas de las medianías forestales del oeste y sobre todo del sur, pudiéndose alcanzar de manera más puntual los 37 grados, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas.

En las medianías del norte habrá temperaturas de 32-33 grados, con zonas de 34 grados especialmente en el nordeste.

En La Gomera se esperan 33 grados en las medianías del norte, que serán 34 y 35 grados en la zona de cumbres, alcanzando los 36 y 37 grados a sotavento de la línea de cumbres, en las medianías del sur de la isla.

Para La Palma habrá hasta 35 grados en La Caldera de Taburiente, y 34 grados en amplias zonas del noroeste, y de las cumbres Nueva y Vieja, estando por encima de 30 grados en el nordeste.

En El Hierro temperaturas por encima de los 34 y 35 grados en amplias zonas de las cumbres y del sur de la isla, y más de 32 grados en el resto de la superficie forestal.

En todas las islas occidentales, condiciones de baja humedad relativa en cumbres y medianías altas, y vientos moderados del norte.