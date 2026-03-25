Gran Canaria, La Palma y Tenerife reanudarán este jueves las clases presenciales

Archivo - IES El Rincón, en Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes reanudará este jueves, 26 de marzo, las clases presenciales en las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento regional, que agregan que se trata de una decisión adoptada siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y de los servicios de Emergencias insulares ante la evolución de la borrasca 'Therese'.

De esta manera, las aulas de todo el archipiélago estarán en modalidad lectiva presencial a partir de este jueves, mientras que los centros que presenten incidencias que impidan desarrollar la actividad con normalidad lo comunicarán a las familias en las próximas horas a través de sus canales habituales.

Por su parte, la Consejería ha recomendado a la comunidad educativa seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y de las indicaciones de Emergencias.