Gran Canaria permanece en alerta por riesgo de desprendimientos

Archivo - Deprendimiento de rocas en Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y actualmente permanece en alerta por riesgo de desprendimientos tras el paso de la borrasca 'Therese' la isla de Gran Canaria, mientras que las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife se encuentran en situación de prealerta desde las 15.00 horas de este martes, 7 de abril.

Esta decisión, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, se adopta en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

En el conjunto del archipiélago, señalan que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha recibido y gestionado un total de 453 incidentes relacionados con desprendimientos entre el 18 de marzo y el 6 de abril.

Por islas, los incidentes se distribuyen de mayor a menor de la siguiente manera: Gran Canaria (243), Tenerife (148), La Palma (37), La Gomera (19), El Hierro (4), Fuerteventura (1) y Lanzarote (1).

En relación con esto, el día con mayor número de incidentes registrados fue el 24 de marzo, con un total de 131 desprendimientos; mientras que a partir del 25 de marzo se observa un "descenso progresivo" en el número de incidentes de este tipo, manteniéndose una tendencia general decreciente hasta el final del periodo analizado y siendo cuatro los desprendimientos registrados este lunes.

Debido a esta situación, el Gobierno canario recomienda actuar preventivamente en zonas con viviendas, carreteras, senderos u otras infraestructuras expuestas, así como limpiar los drenajes en zonas con taludes para evitar la acumulación de agua, al tiempo que aconseja prestar atención a la aparición de grietas nuevas en construcciones o edificaciones, e incluso evacuar estas edificaciones de manera preventiva, en caso de aparición de las mismas.

Asimismo expone que la lluvia puede provocar caída de rocas sin previo aviso, por lo que habrá que mantener una distancia prudencial con respecto a laderas empinadas; así como evitar pasar cerca de taludes inestables, o con pendientes > 60º, además del paso por carreteras bajo estos taludes inestables, o por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados.

También pide evitar transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes; estar atentos a zonas con historial de desprendimientos recientes, ya que estos pueden repetirse; prestar atención a la caída de bloques pequeños porque es un precursor frecuente para desprendimientos de mayor magnitud; y no acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos, respetando la señalización de alerta y restricciones de paso que pudieran haberse establecido.