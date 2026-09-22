Gran Canaria y Tenerife estarán a partir de este miércoles en alerta por incendios forestales

Archivo - Alerta del Gobierno de Canarias por riesgo de incendios en Gran Canaria y Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), ha declarado la situación de alerta en Gran Canaria a partir de la cota 400 en toda la isla y en Tenerife, desde las 08.00 horas de este miércoles, 23 de septiembre.

Por su parte, las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma continúan en prealerta, según ha informado el Gobierno canario en un comunicado.

Esta decisión se adopta, según explica, por el episodio de altas temperaturas que ha comenzado este martes, 22 de septiembre, en las islas orientales y con tendencia a "intensificarse y extenderse progresivamente" al resto del archipiélago a partir de este miércoles, día 23.

Al respecto, indican que los modelos meteorológicos analizados muestran una evolución consistente hacia un episodio de altas temperaturas asociado a una masa de aire cálido de origen africano. A partir de este miércoles se prevé una intensificación del episodio, esperando alcanzar en Gran Canaria máximas de 34ºC, localmente pudiendo registrar los 36 ºC, principalmente en las vertientes sur y oeste, con valores de alrededor de los 34ºC en la cuenca de Tejeda y el Valle de Agaete.

También las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, pudiendo mantenerse localmente sobre 26 y 28ºC en Gran Canaria y alcanzando valores próximos a los 24 y 26ºC en Tenerife.

Para el jueves señalan que se mantendrán las temperaturas elevadas, con un ascenso más significativo en Tenerife, donde se podría llegar y/o superar los 34ºC.

Al respecto, indican que esta configuración favorecerá el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión, el viento soplará del este moderado y la cota de inversión se situará entre los 200 y 300 metros.

Los distintos productos meteorológicos analizados, señalan, muestran una evolución coherente hacia un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente entre el jueves y el viernes, cuando el episodio tenderá a generalizarse al resto del archipiélago.

Por ello, apuntan que la situación será objeto de seguimiento permanente, pudiendo actualizarse el ámbito territorial de la Alerta INFOCA en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo de AEMET y del Gobierno de Canarias.