Granadilla (Tenerife) acogerá la próxima semana la Cumbre Nacional Juvenil Antirrumores

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero (c), en la presentación de la Cumbre Nacional Juvenil Antirrumores - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El núcleo de San Isidro, en el municipio de Granadilla, acoge la Cumbre Nacional Juvenil Antirrumores entre los días 18 y 21 de este mes de septiembre, una iniciativa organizada por el Cabildo de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla y la estrategia 'Juntas en la Misma Dirección'.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, presentó este martes los detalles de esta cumbre, en una comparecencia durante la que estuvo acompañada por la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granadilla, Raquel Morales, y la coordinadora de 'Juntas en la Misma Dirección', Sara Barrios.

Fumero puso de manifiesto que 70 jóvenes de 12 ciudades de todo el territorio nacional --que forman parte de la Red Española de Ciudades Interculturales-- participarán en esta iniciativa, que se celebra en Tenerife por segunda vez, desde que se celebrar su primera edición hace una década.

La consejera puso en valor que "la celebración de esta cumbre en Tenerife es producto del compromiso y el trabajo realizado por esta isla desde que en 2012 ingresara en la Red Española de Ciudades Interculturales", a lo que agregó que "Tenerife fue uno de los primeros territorios del Estado en aplicar la estrategia antirrumores, con el objetivo de construir una sociedad más diversa y justa, con la participación activa de los jóvenes".

Para Fumero, "la implicación de los jóvenes en la construcción de una sociedad diversa, que ponga en valor la convivencia intercultural, resulta fundamental, ya que los jóvenes pueden hacer de contención frente a discursos racistas, implicando, además, a las comunidades locales".

Esta es la octava Cumbre Juvenil Antirrumores, en la que los jóvenes participarán en unas jornadas para "reducir estereotipos y prejuicios relacionados con la diversidad cultural", señaló.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granadilla, Raquel Morales, resaltó el compromiso de su municipio con esta iniciativa, "que es un espacio de formación y reflexión en el que los jóvenes realizarán actividades para frenar bulos y rumores", destacando que "la convivencia de culturas enriquece la sociedad, y para ello es muy importante contar con los jóvenes como agentes del cambio".

La coordinadora de la estrategia 'Juntas en la Misma Dirección', Sara Barrios, detalló los aspectos técnicos de esta iniciativa, "con la que se pretende impulsar cambios hacia sociedades más justas e inclusivas".