Greenpeace valora el "frenazo" del parque marino del sur de Tenerife e insta a la empresa a retirar el proyecto

Costa de Punta Blanca, en Guía de Isora, donde se prevé desarrollar el proyecto Underwater Gardens - GREENPEACE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha celebrado este miércoles el "frenazo" que ha sufrido el proyecto de parque temático Underwater Gardens en Punta Blanca (Tenerife) tras ser denegada la Declaración de Interés Insular por parte del Cabildo.

El proyecto, promovido originalmente por la mercantil Underwater Gardens International, S.L., fue declarado de interés insular por el Pleno del Cabildo en sesión celebrada el 25 de febrero de 2022 sin que, a juicio de Greenpeace, esta declaración estuviese plenamente justificada.

Para la organización, este anuncio, "sin ser definitivo, tiene que provocar la retirada definitiva de cualquier intento de convertir el paraje de Punta Blanca y la ZEC Franja Marina Teno-Rasca en un nuevo polo de atracción turística disfrazado de parque regenerativo, que metería más presión al ya de por sí castigado medio ambiente de la costa suroccidental de la isla".

La organización se suma así a la plataforma Salvar Punta Blanca, de la que forma parte, en la celebración de este "gran paso", que espera pueda significar la preservación de uno de los últimos parajes no urbanizados de ese litoral.

De igual manera, Greenpeace llama la atención sobre la "incansable lucha ciudadana" que, sin duda, ha provocado esta decisión del Cabildo.

El proyecto Underwater Gardens es, junto a otros como Cuna del Alma en Adeje o los de la Montaña de Guaza, uno entre muchos que "amenazan" la región suroccidental de la isla de Tenerife, una zona que representa uno de los espacios de mayor relevancia biológica y geológica del archipiélago canario y, por tanto, del conjunto de la Unión Europea.

"Estamos sufriendo una pérdida de biodiversidad sin precedentes, lo que supone una amenaza equiparable a la del cambio climático. Ante esta situación, no podemos permitir que proyectos como Underwater Gardens amenacen la integridad de espacios naturales protegidos para que ciertas empresas o sectores sigan acaparando beneficios económicos. Nuestra vida y la del planeta están en juego", ha declarado Kilian López, portavoz de Greenpeace en Canarias.

La organización también recuerda que el proyecto de parque temático en Punta Blanca lleva también aparejada la solicitud de ocupación de 11.691 metros cuadrados de Dominio Público Marítimo-Terrestre en la ZEC Franja Marina Teno-Rasca, que supondría elevar aún más la presión humana sobre uno de los mejores santuarios de cetáceos de Europa.

A este respecto, la organización ha pedido a Costas que deniegue la solicitud impulsada por Underwater Gardens International, S.L al amparo del proyecto europeo Ocean Citizen.