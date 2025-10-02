El Grupo Loro Parque refuerza sus vínculos con el Club Deportivo Tenerife, un "emblema" del deporte canario - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Loro Parque y el Club Deportivo Tenerife han estrechado recientemente sus lazos en una visita muy especial al Siam Park, considerado en diez ocasiones consecutivas como el Mejor Parque Acuático del Mundo según Tripadvisor. La plantilla del primer equipo, junto al cuerpo técnico y encabezados por el vicepresidente blanquiazul, Ayoze García, visitaron este pasado miércoles las instalaciones del parque acuático, en Adeje.

Este encuentro se enmarca en el acuerdo de patrocinio que el Grupo Loro Parque mantiene con el Club Deportivo Tenerife, una colaboración que ha ido creciendo con el tiempo y que se ha consolidado como un "ejemplo del compromiso" del grupo empresarial con el deporte canario.

"No se trata únicamente de un apoyo económico, sino de una apuesta decidida por acompañar al equipo en sus diferentes etapas, incluidas las más complicadas", detalla el Grupo Loro Parque en una nota.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, ha sido la encargada de recibir a la expedición blanquiazul, subrayando "el orgullo que supone para la compañía continuar apoyando a una institución que es emblema" del deporte en Canarias.

EL 'LIDERATO' DEL CLUB

"Este año, el Tenerife nos está regalando un inicio histórico, con pleno de victorias y liderato en la clasificación. Para nosotros es un privilegio acompañarles en este camino y reafirmar una relación que va mucho más allá del patrocinio", ha señalado.

Por su parte, el vicepresidente del CD Tenerife, Ayoze García, ha agradecido en nombre de la entidad el respaldo de Loro Parque y Siam Park: "Contar con el apoyo de un grupo de referencia internacional es fundamental para nuestro crecimiento. El compromiso del Grupo Loro Parque ha sido clave en momentos determinantes, y estamos convencidos de que juntos seguiremos alcanzando grandes metas", ha añadido.

Durante la jornada, se hizo entrega de las tarjetas VIP del Grupo Loro Parque, que permiten el acceso ilimitado a sus tres grandes parques: Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar, con las que podrán disfrutar jugadores y sus familias.