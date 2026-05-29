Guaguas Municipales ofrecerá 3.500 plazas extras con el Campus de Tafira durante la PAU 2026 - CEDIDO POR GUAGUAS MUNICIPALES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales reforzará los próximos días 2, 3, 4 y 5 de junio con 3.500 plazas extra las líneas regulares 25, 26 y 48, que conectan distintas zonas de Las Palmas de Gran Canaria con el Campus Universitario de Tafira, para facilitar los desplazamientos del alumnado que se presente a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso Universitario (PAU).

En un comunicado, la compañía municipal de transporte apuntó que la previsión de asistencia a estas pruebas en el Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se cifra en torno a 2.200 alumnos, por lo que oferta de movilidad se ajusta a la demanda prevista.

Mientras, el incremento del servicio se llevará a cabo en las franjas horarias comprendidas entre las 07.30 y las 10.00 horas (para las llegadas al Campus) y las 18.00 y las 20.00 horas (para las salidas).

En este dispositivo especial de transporte para la convocatoria ordinaria de la PAU, la Línea 25, que une la parada preferente del Auditorio y el Campus, añadirá dos guaguas a las ocho que prestan su servicio de manera habitual.

Con estos refuerzos adicionales se prevé que la frecuencia media de llegada a la parada del vehículo sea quince minutos durante el tramo de refuerzo del servicio.

Por su parte, la Línea 26, que enlaza Santa Catalina con el Campus (por Siete Palmas), también contará con dos vehículos adicionales que se sumarán a los siete que normalmente operan en esta ruta en el turno de mañana.

La frecuencia de cobertura del recorrido también se estima en quince minutos y su itinerario parte de Santa Catalina y comunica Guanarteme y Siete Palmas con el Campus Universitario por los ejes de Mesa y López, Juan Carlos I y Avenida Pintor Felo Monzón.

Asimismo, la Línea 48 (Escaleritas-Campus Universitario) tiene asignada tres guaguas que recibirán el apoyo de una cuarta unidad, permitiendo que el tiempo aproximado de la frecuencia media sea de 25 minutos.

Esta línea une la zona universitaria con Ciudad Alta (Escaleritas, Schamann, Las Chumberas y La Ballena), al tiempo que la Línea 7 (Teatro-Campus Universitario) prestará su servicio habitual con los horarios que los clientes pueden consultar en la app GuaguasLPA o la web www.guaguas.com.

Ya durante la tarde del viernes 5, la Consejería de Educación y Universidades mantiene abierta una convocatoria para aquellos alumnos que, por distintas razones, no hayan acudido a las jornadas previas de exámenes.

Estas pruebas se realizarán en el edificio de La Granja, en la zona de San Cristóbal, a donde se puede acceder a través de las líneas 12 (Puerto - Hoya de La Plata) y 13 (Mercado de Vegueta - Tres Palmas).