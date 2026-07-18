Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria promociona el partido benéfico de baloncesto 'Solidarios con altura'

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria, promociona en uno de sus vehículos la cuarta edición de 'Solidarios con altura', el partido benéfico de baloncesto que organiza la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia.

Este partido de baloncesto se celebrará el viernes 24 de julio, a partir de las 18.00 horas, en el Gran Canaria Arena, según ha informado Guaguas Municipales en nota de prensa.

La guagua promocionará por toda la ciudad el evento solidario, cuya recaudación irá destinada a la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia, que atiende a más de 700 pacientes oncohematológicos y oncológicos, así como a sus familiares.

El partido está apadrinado por el jugador profesional Óscar Alvarado y contará con la actuación de Los Gofiones. Además reunirá a deportistas, reconocidos artistas, músicos, personal sanitario y, sobre todo, a pequeños valientes que han superado la enfermedad.

Estos "solidarios con altura" se unirán para apoyar a quienes aún luchan contra la leucemia para demostrar que el deporte y la solidaridad pueden "ir de la mano para lograr un impacto significativo".

Las entradas están ya a la venta a un precio de 10 euros, en solidariosconaltura.com y entradascanarias.com. También se ha habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir al encuentro. Se pueden comprar además en Vip Cars y Basket Country Canarias.