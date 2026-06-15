Las guaguas y el tranvía de Tenerife registraron más de 268.000 desplazamientos durante la visita del Papa

Visita del Papa a Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial desplegado con motivo de la visita del Papa León XIV a Tenerife se saldó con un resultado "altamente satisfactorio", avalado por la participación de cerca de 500 profesionales y por los más de 268.000 desplazamientos realizados en transporte público durante una "jornada histórica" para la isla.

El operativo permitió garantizar la seguridad, la movilidad y la atención sanitaria de miles de personas que participaron en los actos celebrados el pasado 12 de junio, detalla el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que "Tenerife ha demostrado una vez más su capacidad para organizar y gestionar con garantías acontecimientos de dimensión internacional, gracias a la coordinación entre administraciones, la profesionalidad de los servicios públicos y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía".

El Cabildo activó el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y coordinó un amplio despliegue en el que participaron efectivos de Seguridad y Emergencias, Bomberos de Tenerife, Cruz Roja, personal sanitario, voluntariado, técnicos, trabajadores de Titsa, Metrotenerife, Carreteras y otros servicios esenciales.

Más de 400 efectivos integraron el operativo de seguridad, apoyados por 18 ambulancias, 15 patrullas sanitarias, seis dotaciones de bomberos, nueve vehículos de transporte avanzado del IASS y más de 50 voluntarios.

Además, se habilitó un hospital de campaña en el Recinto Ferial para reforzar la capacidad asistencial.

El dispositivo atendió un total de 53 incidencias sanitarias, principalmente relacionadas con las altas temperaturas registradas durante la jornada, dando respuesta "rápida y eficaz" a todas ellas, señala la corporación.

La concentración de más de 30.000 personas en la explanada del Puerto de Santa Cruz se desarrolló sin incidencias destacables y con absoluta normalidad.

La movilidad constituía uno de los principales desafíos de la visita papal, resalta el Cabildo, que señala que cerca de un centenar de profesionales trabajaron específicamente en este ámbito y las medidas adoptadas permitieron que los cortes y restricciones de tráfico previstos se desarrollaran sin incidencias relevantes.

LA TF-5, REABIERTA A LAS 16.00 HORAS

La circulación en la TF-5 quedó restablecida con normalidad a las 16.00 horas, mientras que el resto de la red recuperó progresivamente su funcionamiento habitual durante la tarde.

En concreto, Titsa registró 210.045 viajeros durante la jornada, donde se puso a disposición de la ciudadanía 10.000 plazas adicionales para facilitar los desplazamientos y Metrotenerife transportó 58.683 viajeros, consolidándose como una pieza clave para absorber la demanda generada por el evento.

En conjunto, ambos servicios sumaron más de 268.000 desplazamientos en transporte público.

La operativa del tranvía se adaptó a las exigencias de seguridad mediante el uso de unidades dobles y frecuencias de diez minutos, recuperando progresivamente la normalidad a partir de las 14.00 horas y restableciendo completamente el servicio a las 16.00 horas.

Asimismo, el aparcamiento del Intercambiador mantuvo capacidad disponible durante toda la jornada, reflejo de una planificación eficaz y de una distribución equilibrada de la movilidad.

La presidenta del Cabildo de Tenerife reconoce el trabajo realizado por todos los profesionales que participaron en el dispositivo, cuya coordinación permitió que una jornada de enorme complejidad organizativa transcurriera con normalidad.

Asimismo, agradece el comportamiento ejemplar de la ciudadanía: "El seguimiento de las indicaciones establecidas y la actitud cívica demostrada durante toda la jornada contribuyeron de forma decisiva al éxito del operativo y a proyectar al exterior la mejor imagen de Tenerife".

En su opinión, "este éxito pertenece a toda la sociedad tinerfeña, hemos demostrado que somos una isla preparada para afrontar grandes retos desde la coordinación, la responsabilidad y el compromiso colectivo".