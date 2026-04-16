La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en la zona de risco de Famara, en Lanzarote

Un agente de la Guardia Civil durante el dispositivo de búsqueda del desaparecido en la zona de risco de Famara, en Lanzarote - GUARDIA CIVIL

ARRECIFE (LANZAROTE), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha informado este jueves que mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en la zona del risco de Famara, en la isla de Lanzarote, para localizar a un persona desaparecida que había previsto realizar rutas de senderismo por el lugar.

En el dispositivo, según ha informado la Guardia Civil, participan efectivos del cuerpo de seguridad con el apoyo del helicóptero de la unidad aérea de Fuerteventura, así como bomberos, Emerlan y Policía Local, que trabajan de forma coordinada tanto por aire como por tierra.

El helicóptero ha realizado durante esta jornada varios reconocimientos de la zona sin obtener resultados, mientras que las patrullas de la Guardia Civil han llevado a cabo varias batidas a pie próximas al lugar donde fue localizado el vehículo del desaparecido, situado en el aparcamiento de las Rositas.

También se han utilizado drones para la inspección de áreas de difícil acceso, centrando los esfuerzos en la zona del risco y en la costera.

Finalmente la Guardia Civil señala que continúa con las labores de búsqueda, que se mantienen activas para poder localizar al desaparecido.