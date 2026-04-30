La Guardia Civil detiene a un joven por apuñalar a un hombre tras una discusión en Agaete (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años después de que apuñalara a última hora de la tarde de este miércoles a un hombre de 43 años con el que había mantenido una discusión en la vía pública de Agaete (Gran Canaria).

Según confirman a Europa Press fuentes de la Benemérita, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20.00 horas en las inmediaciones de un supermercado cuando por motivos que no han trascendido se produjo una riña que precedió a la agresión de con arma blanca.

La víctima sufrió una herida de carácter grave, por lo que fue evacuado de manera urgente en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil localizaron el arma blanca en los alrededores del lugar en el que se produjo la discusión y detuvieron poco después al presunto autor.

Finalmente, el Equipo Territorial de la Policía Judicial en Santa María de Guía se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los motivos de la agresión.