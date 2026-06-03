La Guardia Civil interviene en La Gomera más de 28 kilos de pescado y marisco transportados de forma irregular - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de La Gomera, en sus funciones de control y vigilancia de pesca marítima y protección de los recursos marinos, han intervenido más de 28 kg de pescado y marisco transportados en un vehículo a motor de forma irregular.

La actuación tuvo lugar tras diversas labores de investigación y vigilancia desarrolladas en colaboración con profesionales del sector pesquero y otras entidades vinculadas al sector primario, que alertaban sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos pesqueros, según ha informado la Benemérita en una nota.

Como resultado del dispositivo establecido, se interceptó un vehículo de carga destinado al transporte de productos del mar. Durante la inspección comprobaron que la mercancía, compuesta por camarones, morenas, brecas y cabrillas, carecía de la documentación reglamentaria que acreditara su origen legal.

Asímismo, se detectaron deficiencias en las condiciones de conservación de los productos, al no garantizarse adecuadamente la cadena de frío. Ante la imposibilidad de acreditar el origen legal de las capturas y el riesgo que suponía su comercialización para la salud pública, la totalidad de la mercancía fue intervenida y destruida, evitando así su entrada en la cadena de consumo.

Por estos hechos, los agentes han confeccionado las correspondientes denuncias por infracciones administrativas en base a la normativa vigente: la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que contempla infracciones graves cuyas sanciones económicas oscilan entre los 601 euros y los 60.000 euros.

También, el Real Decreto 418/2015, /1995, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros, con infracciones calificadas como graves, cuyas sanciones económicas oscilan entre los 601 euros y los 60.000 euros.