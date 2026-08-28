La Guardia Civil interviene productos falsificados por valor de 60.000 euros en el sur de Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en un comercios del sur de Gran Canaria prendas deportivas, bolsos, carteras, gorras, cinturones y otros complementos presuntamente falsificados cuyo valor aproximado superaba los 60.000 euros, según ha informado la Comandancia de Las Palmas.

En este sentido, agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Vecindario han procedido a la detención a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares.

La actuación se inició durante una comprobación de los efectos intervenidos en unas diligencias judiciales abiertas con anterioridad por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Durante la inspección del establecimiento, los agentes comprobaron que varias cajas que habían quedado depositadas y precintadas por orden judicial presentaban los precintos rotos y habían sido abiertas sin autorización.

A raíz de esta comprobación, los investigadores realizaron una revisión de la mercancía existente en el establecimiento, localizando numerosos artículos que reproducían presuntamente de forma ilícita marcas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Además, la inspección permitió detectar que algunos de los efectos localizados guardaban relación con mercancía que había sido intervenida con anterioridad y que se encontraba bajo custodia judicial.

Asimismo, los guardias civiles observaron la existencia de artículos que no figuraban entre los efectos inicialmente intervenidos, así como cantidades superiores a las recogidas en las diligencias anteriores.

Éstos indicios permitieron avanzar en la investigación y determinar que se habrían vulnerado las medidas cautelares establecidas sobre parte de la mercancía intervenida, procediéndose a la identificación de la persona presuntamente responsable de los hechos.

Como resultado de las actuaciones, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares, mientras que la mercancía quedó nuevamente intervenida y a disposición judicial, procediéndose al reprecintado de las cajas afectadas.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción competente de San Bartolomé de Tirajana, que continuará con las actuaciones judiciales.