La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Tenerife como un delito de violencia machista

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife) como un presunto delito de violencia machista.

Los hechos sucedieron la pasada madrugada y el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido, según confirman a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula, que ha expresado sus condolencias a la familia y a su entorno, ha informado, además, que uno de los familiares de la víctima se encuentra en el Hospital siendo atendido.

"Desde esta institución queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento", añaden.

La corporación, junto con las autoridades competentes, ha activado los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento. Asimismo, ha solicitado "el máximo respeto" hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor familiar.

Asimismo, como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento. Del mismo modo, se suspenderán todos los actos oficiales del municipio, tanto hoy como mañana.