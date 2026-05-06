La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Tenerife como un delito de violencia machista

Uno de los familiares de la víctima se encuentra en el Hospital siendo atendido

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.
Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 10:26
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife) como un presunto delito de violencia machista.

Los hechos sucedieron la pasada madrugada y el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido, según confirman a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula, que ha expresado sus condolencias a la familia y a su entorno, ha informado, además, que uno de los familiares de la víctima se encuentra en el Hospital siendo atendido.

"Desde esta institución queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento", añaden.

La corporación, junto con las autoridades competentes, ha activado los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento. Asimismo, ha solicitado "el máximo respeto" hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor familiar.

Asimismo, como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento. Del mismo modo, se suspenderán todos los actos oficiales del municipio, tanto hoy como mañana.

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