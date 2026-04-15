La Guardia Civil investiga el atraco a una joyería de Carrizal (Gran Canaria) ocurrido en la tarde de este martes

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el atraco que sufrió una joyería en la tarde de este martes en Carrizal, dentro del municipio de Ingenio (Gran Canaria), a manos de tres varones.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los atracadores huyeron en un vehículo que posteriormente abandonaron y que la Policía Judicial está analizando.

Por su parte, los agentes están también a la espera de que los responsables de la joyería finalicen de cuantificar el material que se llevaron los ladrones.