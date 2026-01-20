La Guardia Civil tramita 55 sanciones a empresas de turismo activo en el Parque Nacional del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la isla de Tenerife han intensificado la vigilancia y control de las empresas de turismo activo que ejercen su actividad en el Parque Nacional del Teide y han levantado 55 sanciones por infracciones administrativas.

Las inspecciones tienen un carácter preventivo, disuasorio y sancionador, y los agentes del Seprona verifican que las empresas disponen de las autorizaciones administrativas obligatorias para cada actividad y comprueban el cumplimiento de la normativa específica del Parque Nacional del Teide, tratando de garantizar la seguridad de clientes y guías, proteger el medio ambiente y luchar contra el intrusismo laboral y la competencia desleal, detalla el instituto armado en una nota.

Así, durante las inspecciones realizadas en aquellas empresas que se dedican a ofrecer diferentes servicios como rutas en quads, parapente, escalada u observación de estrellas, entre otras, se han tramitado un total de 55 denuncias administrativas por diferentes infracciones relacionadas con el ejercicio de actividades de turismo activo sin autorización administrativa o en zonas no permitidas, acceso a senderos o zonas de uso restringido e incumplimiento de las condiciones de seguridad: equipamiento adecuado, carecer de seguro o guías sin habilitación necesaria.

Las denuncias han sido remitidas a las diferentes autoridades y administraciones públicas competentes en la materia.