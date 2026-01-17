Habilitan esta semana puntos extraordinarios de donación de sangre en Lanzarote, Fuerteventura y en islas capitalinas

El SCS habilitará esta semana puntos extraordinarios de donación de sangre en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), activará la próxima semana colectas extraordinarias en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, sumándose a los puntos fijos operativos.

Así, hoy se podrá donar sangre en el Centro Comercial El Mirador, de Gran Canaria, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas, y en el punto de donación del Centro Comercial El Trompo, de Tenerife, de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

De lunes a viernes se podrá donar en Ingenio, concretamente, en la unidad móvil ubicada en la Avenida de Carlos V, junto a la oficina de atención al ciudadano. El horario será de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

En el mismo municipio se podrá donar el lunes, martes y miércoles en el punto de donación activo en la Plaza de la Candelaria. Será el lunes de 16:15 a 20:30, el martes de 9:15 a 13:30 y el miércoles de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

Otra unidad móvil se instalará el lunes en el Cabildo de Gran Canaria. El horario de esta colecta será de 9:00 a 14:00 horas. El día 20 tendrá lugar otra campaña en el Hospital Vithas Las Palmas de 9:00 a 14:00 horas.

En cuanto a los centros de estudio, el 20 y 21 de enero se celebrará una campaña de donación en el CIFP Felo Monzón. El horario será de 9:00 a 14:00 horas. Por otra parte, el 22 de enero se visitará el IES Ana Luisa Benítez, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 20:15 horas.

El 22 y 23 de enero se habilitará un punto de donación en el Auditorio de Valleseco. El jueves el horario será de 16:15 a 20:30 y el viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:15 horas. El viernes, 23 de enero, una unidad móvil se instalará en el Complejo Deportivo Las Rehoyas de 16:00 a 20:45 horas.

EN TENERIFE

El punto de donación ubicado en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava, permanecerá abierto el lunes y viernes de 9:15 a 13:30 y el martes, miércoles y jueves de 16:15 a 20:30 horas.

La próxima semana continúa la campaña de donación de Arona. La unidad móvil estará activa el lunes y martes en la Plaza el Pescador, delante del Centro Cultural de Los Cristianos, de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas.

Dentro de esta misma campaña, la unidad móvil se trasladará el miércoles, jueves y viernes hasta el barrio de Las Galletas, donde la unidad móvil se ubicará en la Plaza Paulino Suances, de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas. El viernes la colecta finalizará a las 19:45 horas.

El viernes se podrá donar en la Plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre, de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

En el Pabellón Rosendo Tapia de Punta Larga también habrá un dispositivo móvil de lunes a miércoles. Será de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas. Además, El Rosario dispondrá de una unidad móvil junto al Mercadilllo Agrícola. Será el jueves de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

De lunes a jueves, continúa la campaña de donación en el punto ubicado en el Centro Comercial Las Rotondas, en Fuerteventura. El horario de lunes a miércoles será de 16:00 a 21:00 y el jueves de 9:00 a 14:00 horas.

Y en Lanzarote, durante la próxima semana, un dispositivo móvil visitará Arrecife. El lunes y martes la unidad se instalará en IKEA de 16:00 a 21:00 horas; el miércoles se trasladará hasta Decathlon de 16:00 a 21:00 horas y el jueves, la unidad móvil se ubicará en Canal Gestión, en Las Caletas, de 9:00 a 14:00 horas.

El viernes será el turno de la empresa Orvecame de Playa Honda. El horario será de 9:00 a 14:00 horas.

Recuerda el Ejecutivo regional que para poder ser donante es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Además, ante cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.