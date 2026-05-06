El Cabildo de Gran Canaria critica la falta de transparencia sobre el envío del MV Hondius a Canarias

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha criticado la falta de coordinación, transparencia e información oficial entre las distintas administraciones implicadas respecto al posible envío del crucero MV Hondius a Canarias.

Al respecto, el máximo dirigente insular tildó la manera en la que se está abordando esta situación de "extraordinariamente mala" y lamentó "la irresponsabilidad de las instituciones públicas a la hora de afrontar, con los antecedentes que tenemos, una situación de estas características".

En un comunicado, Morales, lamentó también el "desencuentro" entre administraciones y advirtió de las consecuencias que esta situación está generando en la ciudadanía.

"No puede suceder lo que está sucediendo porque eso genera alarma social e inseguridad en la gestión de las instituciones frente a una crisis sanitaria de estas características", señaló.

GRAN CANARIA NO HA RECIBIDO INFORMACIÓN OFICIAL

Por su parte, el presidente del Cabildo aseguró no haber recibido información oficial sobre el destino final del buque ni sobre las medidas previstas por las autoridades competentes.

En este sentido, insistió en la necesidad de que las administraciones públicas actúen de forma coordinada y transparente, especialmente en situaciones sensibles que afectan a la seguridad y a la salud pública.

Respecto al posible destino del crucero, Morales indicó que "todo apunta a que va a ir a Tenerife, pero no hay datos oficiales que nos confirmen que eso es así, y que de esta manera Gran Canaria quedaría descartada".

RECLAMA MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Por último, reclamó asimismo la puesta en marcha de mecanismos de coordinación similares a los activados en otras situaciones de emergencia.

"En situaciones como esta debería incluso plantearse una reunión de coordinación como la que hemos puesto en marcha para otros asuntos relacionados con la seguridad en las islas", dijo.

Con todo, Morales lamentó que "se siga improvisando todo" y advirtió de que la ausencia de una respuesta institucional clara "está dejando todo en manos de la especulación y las acusaciones entre instituciones", una situación que, reiteró, "supone un tremendo error y genera alarma social en la ciudadanía".