Un helicóptero de Salvamento Marítimo rescata a dos bañistas heridos en la costa de La Guancha, en Tenerife

Archivo - Helimer 204 de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Helimer 201 de Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este sábado a dos bañistas heridos en el Charco Verde, en el municipio de La Guancha, en la isla de Tenerife.

Así lo informa el organismo estatal a Europa Press, que informa que sobre las 18.12 de este sábado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) alertó de la presencia de una persona en apuros en la zona citada, por lo que se activaron los servicios de emergencia necesarios, entre ellos los efectivos de los Bomberos.

Ante las complicaciones de la orografía del terreno, los efectivos de los Bomberos no pudieron acceder a la zona, por lo que Salvamento Marítimo procedió a activar el Helimer 201, que en camino al lugar es advertido de un segundo bañista que también precisa de evacuación.

Finalmente, los bañistas consiguieron salir del agua por sus propios medios, siendo asistidos en tierra por los Bomberos.

Sobre las 19.51 horas, el helicóptero, con los dos bañistas accidentados a bordo, procede a dirigirse al Aeropuerto Tenerife Norte, donde esperan recursos sanitarios desplazados a la zona que trasladan a los heridos hasta el Hospital Universitario de Canarias.