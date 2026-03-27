El helicóptero del SUC con base en Fuerteventura realiza su primera intervención una hora después de ser presentado

El helicóptero del SUC - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

El helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con base en Fuerteventura realizó su primer servicio una hora después de su presentación el pasado lunes, 23 de marzo.

En concreto, según informa la Consejería de Sanidad, fue a las 10.15 horas cuando el coordinador sanitario del SUC recibió una llamada desde un centro médico en Jandía solicitando el traslado de un varón de 68 años al Hospital General de Fuerteventura debido a un problema de salud que requería asistencia sanitaria especializada urgente.

Dado que la ambulancia medicalizada con base en el sur de la isla se encontraba en ese momento realizando el traslado de otro afectado grave al hospital, se decidió activar el helicóptero medicalizado con base en el Aeropuerto de Fuerteventura.

Este es el tercer helicóptero incorporado tras el nuevo contrato y que dará cobertura a todas las islas, al igual que los que tienen su base en Gran Canaria y Tenerife, prestando especial apoyo a las islas de la provincia oriental por su ubicación estratégica.

Mientras, el segundo servicio del helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura fue a las 21.00 horas, cuando se realizó el traslado de una paciente en estado grave desde el Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, en El Hierro, hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.

Los helicópteros medicalizados del SUC son movilizados para la asistencia y el traslado entre hospitales de distinto nivel de pacientes que requieren atención especializada por patologías graves o lesiones derivadas de accidentes, así como para evacuaciones urgentes desde zonas alejadas o de difícil acceso hasta centros sanitarios.