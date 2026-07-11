Hemodonación y Hemoterapia pondrá en marcha campañas de donación de sangre en diferentes islas durante la próxima semana

Unidad móvil de donación de sangre en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda a la ciudadanía la importancia de donar sangre con regularidad, al menos dos veces al año, para mantener unas reservas adecuadas que permitan cubrir intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, urgencias y otras necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias.

Dado que la sangre y sus componentes no pueden producirse de manera artificial, su disponibilidad depende exclusivamente de la donación voluntaria y periódica. Cada donación puede ayudar a varias personas, convirtiéndose en una oportunidad vital para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Con el fin de facilitar la participación ciudadana, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia desplegará sus dispositivos móviles de extracción de sangre en diferentes puntos del Archipiélago y mantendrá activos los puntos fijos de donación en todas las islas.

EL FIN DE SEMANA

El 20 de junio se podrá donar en la Feria Comercial del barrio de La Atalaya, en el municipio de Santa María de Guía, que se celebrará con motivo de las fiestas de San Pedro. Para ello, se ha habilitado una sala de donación en la Sociedad de la Atalaya, frente a la plaza de San Pedro, en horario de 10:00 a 14:30 horas.

Ese mismo día, habrá un punto de donación en San Isidro, en Granadilla de Abona, junto a las instalaciones de la Iglesia Adventista, en horario de 9:15 a 13:30 horas. El domingo 21 la unidad se instalará en el Parque Jardines de Ofra, en San Cristóbal de La Laguna, de 16:15 a 19:30 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias, el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir el sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

Este sábado también se podrá donar en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de 10:00 a 19:30 horas.

EN TENERIFE

La próxima semana tendrá lugar una campaña de donación en Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife. Una unidad móvil se ubicará del 22 al 24 de junio en la prolongación a Centinela, en horario el lunes de 10:00 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas; el martes y miércoles de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas.

Además, del 22 al 26 de junio, abrirá el punto de donación del Centro Comercial El Trompo, en La Orotava. El horario será de 9:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

Los días 23 y 24, se puede donar en San Cristóbal de La Laguna, en la Avenida de El Paso, en horario de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 horas. También, en el mismo municipio se podrá donar el día 25 en Taco, en horario de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 horas. Por último, el 26 de junio una unidad móvil se instalará en la plaza de La Catedral, en horario de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

Por su parte, el jueves y viernes, también estará disponible el punto de donación en La Guancha, en la plaza de Las Ferias, en horario el jueves de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15, y el viernes de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 19:45 horas.

EN GRAN CANARIA

La próxima dará comienzo una campaña en Santa Brígida. La unidad móvil se instalará junto al Ayuntamiento, el lunes, martes y jueves, en horario de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.

Además, el día 22 se llevará a cabo una campaña de donación en el Club Naútico de Las Palmas de Gran Canaria, situado en la calle León y Castillo, en horario de 16:00 a 20:45 horas.

En paralelo, se desarrollará la campaña de donación en San Bartolomé de Tirajana, en colaboración con la empresa Lopesan. El 22 de junio, la unidad visitará los establecimientos de Lopesan Abora Interclub y Lopesan Corallium Beach, instalándose en el parking exterior de este último, en horario de 9:30 a 13:15 horas.

El 23 de junio será el turno del Hotel Faro Lopesan Collection, en horario de 9:30 a 3:15 y de 16:30 a 20:15 horas. Ese mismo día también se llevará a cabo una campaña en el Hotel Paradisus Gran Canaria, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

El día 25 de junio la unidad se desplazará al Lopesan Villa del Conde, en horario de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas. Para cerrar la semana, el viernes el equipo se trasladará al Lopesan Abora Continental, ubicándose en el parking de la puerta principal, en horario de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:00 horas.

Asimismo, el día 25 de junio el equipo se instalará en el interior del Centro Comercial Alcampo, junto a la administración de lotería, en horario de 15:30 a 21:00 horas.

Por su parte, una unidad móvil se trasladará hasta el Centro Comercial Las Arenas, el jueves 25 de junio, en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 21:00 horas.

Por último, el día 26 de junio, un dispositivo móvil se ubicará en la Asociación de Vecinos de San Francisco de Paula, en colaboración con la ASCD Senderos de Tafira, en horario de 16:00 a 20:45 horas.

El viernes otra unidad móvil se instalará en el Centro Comercial Las Terrazas, en horario de 8:45 a 13:30 y de 15:30 a 21:00 horas.

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

Durante la semana, se llevará a cabo una campaña en Morro Jable, en la plaza de Los Pescadores, en Pájara, en horario el lunes y miércoles de 16:45 a 20:30 horas, y el martes de 9:45 a 13:30 horas.

Por otro lado, el día 25 una unidad móvil estará ubicada en el OasisWildlife, en La Lajita, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Finalmente, el 26 de junio la unidad se desplazará a la plaza pública situada frente a la iglesia de La Lajita, donde se atenderá de 9:30 a 13:15 horas.

La próxima semana se podrá donar sangre de lunes a viernes en el punto de donación del Centro Comercial Deiland, en Lanzarote. El horario de atención será el lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 21:00, y el martes y viernes de 9:00 a 14:00 horas.