Herida de carácter moderado tras sufrir un atropello en una vía del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este viernes tras sufrir un atropello en la carretera del Lomo Pino Santo, en el municipio grancanario de Santa Brígida, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.