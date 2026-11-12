Herida grave tras volcar con su turismo a la salida de la TF-5 en Santa Úrsula (Tenerife) - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de gravedad este jueves tras volcar con el turismo en el que viajaba en la salida de la TF-5 hacia Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter grave y que, tras ser estabilizada, fue trasladada en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.