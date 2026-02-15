Herida de gravedad una mujer tras ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista de 35 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de gravedad este domingo al ser atropellada en la Carretera General Santa - La Laguna, según ha informado 112 Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.39 horas --en las inmediaciones del acceso a Ofra, dentro del municipio canario de Santa Cruz de Tenerife-- cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía varias alertas en las que se comunicaba que una mujer precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellada por un turismo en la vía mencionada anteriormente.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada y la trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Tal y como ha trasladado 112 Canarias, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.