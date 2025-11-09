Herida una joven de 20 años tras la colisión de dos vehículos en la TF-5, a la altura de La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 20 años de edad, ha resultado herida este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el punto kilométrico 10.800, aproximadamente, a la altura de La Laguna, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un vehículo había impactado con la mediana y que, posteriormente, otros dos coches habían colisionado en la vía, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una afectada, que presentó un traumatismo abdominal de carácter moderado, que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.