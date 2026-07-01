Herida una menor de 16 años tras ser atropellada en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 16 años de edad ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada en la calle Juan Pedro García, en la zona de Gracia, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11.23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue finalmente trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.