Herida una motorista de 35 años tras sufrir una caída en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, de 35 años, ha resultado herida tras sufrir una caída en la avenida El Paso, en La Laguna (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:50 horas de este miércoles, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diversas contusiones de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.