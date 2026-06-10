Herida una motorista de 45 años tras colisionar con un turismo en la TF-217, en Santa Úrsula (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, de 45 años, ha resultado herida en la noche del martes tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-217, en Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario, junto con un enfermero y un médico del Centro de Salud de La Victoria, asistió tanto a la motorista, con un traumatismo de carácter moderado, como a la ocupante del turismo implicado, que fueron finalmente trasladas al Hospital Universitario de Canarias.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.