Herida una mujer de 59 años tras sufrir un atropello en una vía de Granadilla de Abona (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 59 años de edad, ha resultado herida este domingo tras sufrir un atropello en la Avenida Santa Cruz, en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al PAC de San Isidro.

La Policía Local instruyó diligencias y la Guardia Civil colaboró con los recursos intervinientes.