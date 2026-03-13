Herida una mujer de 68 años tras sufrir una caída en un sendero en Vilaflor (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 68 años, ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en un sendero en la zona de montaña Los Pinos, en el municipio de Vilaflor, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos se encargaron del rescate de la afectada, a la que inmovilizaron para su traslado hasta la carretera, donde había podido llegar la ambulancia del Servicio Canario de Urgencias.

El personal sanitario del SUC asistió finalmente a la afectada, que presentó un traumatismo en el tobillo de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia a Hospiten Sur.