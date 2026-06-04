Herida una mujer con quemaduras en el incendio de una vivienda en Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha resultado herida este jueves con quemaduras de carácter moderado en un incendio originado en una vivienda en Puerto de la Cruz.

Los hechos han sucedido a las 09.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el incendio en una vivienda con una persona que precisaba asistencia sanitaria en la Carretera General de Las Arenas.

Bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble y personal del SUC valoró y asistió a la afectada antes de trasladarla en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona e instruyeron las diligencias.